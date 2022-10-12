Более 50 домов останется без отопления и горячей воды из-за ремонта в Великих Луках

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12 октября в Великих Луках около 56 домов на время будут отключены от подачи горячей воды и отопления в связи с ремонтом теплотрассы. Об этом сообщает предприятие «Тепловые сети».

Ограничения теплоснабжения великолукских домов вводится с 8:00 до 15:00. Ограничения коснутся 11 улиц и 56 домов.

– улица Пионерская, д. 8/3, 18а, 20, 22;

– улица Энгельса, д. 5, 7, 12;

– проспект Ленина, д. 22, 28, 29, 26/12, 32/24, 34, 38, 36 к.1, 36/31, 40/33;

– проспект Октябрьский, д. 28/13, 32, 30/14, 33, 33 к.1, 34/9, 37/16, 43/10, 39;

– улица К. Либкнехта, д. 12а, 13а, 4/2, 9/14, 6/12, 8, 3, 15, 17;

– улица Некрасова, д. 2, 2а, 4/2, 6/1, 13, 11, 17, 19;

– набережная Шмидта, д. 1, 1 к.1, 3, 9, 10, 11, 12;

– улица Пушкина, д. 6, пл. Рокоссовского, д. 1;

– улица Л. Толстого, д. 3;

– улица Горная, д. 6.