Сергей Трофимов пригласил псковичей на свой юбилейный концерт: «время трудное, надо вместе держаться»

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Заслуженный артист России Сергей Трофимов приехал в Псковскую область в рамках юбилейного тура. Перед выступлением лидер группы «Трофим» отправился на экскурсию и записал обращение к псковичам с территории Изборской крепости.

«Дорогие мои псковичи! В 19 часов сегодня состоится концерт мой, и моего коллектива. Приходите, увидимся. Давно не виделись, во-первых. Во-вторых, время трудное, надо вместе держаться», – обратился Сергей Трофимов к псковичам.

В Псков Трофимов приехал вместе с женой. Вчера они уже успели съездить на экскурсию в село Михайловское Пушкинских Гор, а сегодня отправились в Старый Изборск и Печоры.

Напомним, ранее Пушкинские Горы посетила известная актриса Ирина Пегова.