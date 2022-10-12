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Общество12 октября 2022 9:46

На пост начальника погрануправления псковского ФСБ назначен Александр Чилинкин

Источник:kp.ru
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На рабочей встрече губернатора Псковской области с заместителем руководителя пограничной охраны ФСБ региона Александром Костюченко был представлен руководитель погрануправления регионального ФСБ.

«Уверен, что все те добрые традиции, которые заложены предыдущим руководителем, он подхватит и впишет свою страницу в историю Пограничного управления Псковской области, внесет вклад в обеспечение безопасности государственной границы», — подчеркнул Александр Костюченко.

По словам заместителя начальника погранохраны, Андрей Парамонов, занимаший до этого пост начальника погрануправления, получил повышение и планирует работать в другом регионе.

«За время работы в регионе он очень много сделал, Управление занимает лидирующие позиции в нашей системе», — сообщил замруководителя погранохраны.