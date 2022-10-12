Единовременно псковские мобилизованные получат 50 тысяч рублей

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Жители Псковской области, призванные в ходе частичной мобилизации получат единовременную выплату. Такой указ подписал губернатор региона Михаил Ведерников, с документом можно ознакомиться на сайте нормативно-правовых актов Псковской области.

Гражданам, проживающим в Псковской области и призванным на военную службу по мобилизации в ВС РФ будет предоставлена выплата в размере 50 000 рублей в порядке, установленном приказом комитета по соцзащите региона.

Помимо этого, супруга/супруг мобилизованного гражданина освобождается от уплаты налога на один легковой автомобиль.

Также сегодня, 12 октября, был принят комплекс мер для поддержки мобилизованных и их семей. По словам губернатора на ближайшей сессии будет скорректирован бюджет области, чтобы выделить средства для поддержки граждан в период частичной мобилизации.