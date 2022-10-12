Псковский врач-педиатр снялась в первом профориентационном сериале

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Врач-педиатр Псковской областной инфекционной больницы Алина Корф снялась в первом профориентационном сериале для школьников «Билет в будущее».

Героями сериала стали представители разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные производства, наука и искусство, и многое другое.

В каждой серии зритель знакомится с личной историей труда и успеха. В отличие от традиционных развлекательных сериалов, «Билет в будущее» оказывает практическую пользу молодым зрителям и помогает взглянуть на профессии глазами увлеченных и успешных людей. География съемок сериала распространилась по всей Европейской части России.

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«Чтобы помочь школьникам определиться с выбором будущей профессии, мы решили поговорить со молодежью на, пожалуй, самом популярном сегодня языке – языке сериалов. Героями первого сезона стали люди, которые могут замотивировать и вдохновить, поделиться своим драйвом и увлечением, зажечь профессиональной харизмой. Пожалуй, сложно найти в одном проекте столько пользы и неравнодушных к своему делу людей», – отметил директор Фонда Гуманитарных Проектов Иван Есин.

Премьера сериала состоялась в Москве в конце сентября. На Новый Арбат в кинотеатр «Каро 11 Октябрь» посмотреть премьеру пришли 1500 школьников. В Псковской области сериал посмотрят около 2000 школьников из разных образовательных учреждений региона.