Псковские пульмонологи организуют приём в Великих Луках

Жители Великих Лук смогут бесплатно попасть на приём к пульмонологам, прибывших из Пскова. Об этом сообщила главный внештатный пульмонолог Псковской области Анастасия Повторейко на своей странице «ВКонтакте».

«Впервые 15 октября с 10.00 в городе Великие Луки по адресу: Октябрьский проспект, д. 127 в передвижном медицинском комплексе "Псковская Епархия" состоится уникальный выезд ведущих специалистов - пульмонологов региона в целях выявления пациентов южной зоны Псковской области с тяжелой респираторной патологией и при наличии сложной диагностической ситуации», — говорится в сообщении.

На прием приглашаются граждане, которые:

– Имеют показания и жалобы респираторного характера

– Наблюдаются у пульмонолога, но нуждаются в приёме у стороннего специалиста

– Нуждаются в дополнительных исследованиях для уточнения диагноза

Приём врачей будет бесплатным по ОМС. Пациентам необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Чтобы записаться на приём, необходимо по телефону: +7(8112)294-122 (9:00 - 19:00 каждый день)