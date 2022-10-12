6 миллионов выделили на гранты для молодых предпринимателей Пскова

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За 2022 года состоялось второе рассмотрение заявок на выделение грантовой поддержки молодым и социальным предпринимателям. В общей сложности 12 бизнесменов в области получат гранты: 9 из них – молодые предприниматели, 3 – предприниматели, занимающиеся социально значимыми проектами. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Сумма грантовой поддержки равна почти шести миллионам рублей. Такое финансирование стало возможным благодаря проекту «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Федеральные средства, выделенные на область для поддержки молодых и социально ориентированных предпринимателей с помощью грантов составляют 24 миллиона.

В регионе вновь стартовал приём заявок от бизнесменов до 25 лет включительно для предоставления грантов субъектам МСП.

Необходимые требования к документам можно уточнить на сайте комитета по экономразвитию и инвестиционной политике Псковской области. А также по телефону: 8(8112)29-97-29 (доб. 113)