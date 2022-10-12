Услугой «Тревожная кнопка» смогут воспользоваться пожилые члены семей мобилизованных

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Услуга «Тревожная кнопка», новая мера соцподдержки, которая позволит отдельным категориям граждан оперативно вызвать спецслужбы. Кроме того в регионе будут действовать другие меры поддержки граждан, которых коснулась мобилизация. Соответствующий документ появился на сайте нормативно-правовых актов региона.

В данном документе прописано, что лица с ОВЗ и пожилые члены семей мобилизованных получат право приоритетного обслуживания в соцорганизациях.

«Также эти категории смогут бесплатно пользоваться услугой «Тревожная кнопка». Это новая мера соцподдержки, которая будет реализована до конца года в Пскове и Великих Луках. Она позволит при любых обстоятельствах оперативно связывать человека с оператором, который вызовет необходимую службу», – пояснил губернатор.

Помимо прочего, лица с ОВЗ могут пользоваться средствами реабилитации в Пскове и Великих Луках бесплатно.

«Семьи могут обратиться за помощью в оформлении документов для получения существующих мер поддержки. Также будет предоставляться бесплатная психологическая помощь», — подчеркнул Михаил Ведерников.

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