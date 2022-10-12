Дети мобилизованных псковичей будут первоочередно зачисляться в образовательные учреждения

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В Псковской области приняли пакет мер для поддержки семей мобилизованных. Соответствующий документ появился на сайте нормативно-правовых актов региона.

На все время мобилизации оплата за муниципальные детские сады и плата за питание в школах и колледжах с семей мобилизованных взиматься не будет. Кроме того, дети в семьях мобилизованных будут иметь приоритет при зачислении в муниципальные школы и детсады.

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