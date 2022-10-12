Мобилизованные псковичи освобождаются от уплаты транспортного налога

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Комплекс мер поддержки мобилизованных и их семей в Псковской области утвержден. Соответствующий документ появился на сайте нормативно-правовых актов региона.

В документе прописано, что семьи мобилизованных будут освобождены от транспортного налога на одно легковое авто. Данное мера будет действовать за налоговый период 2021-2022 года.

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