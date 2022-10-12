В Псковской области увеличились площади, засеянные кормовой кукурузой

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По сравнению с прошлым годом засеянные кормовой кукурузой площади на всех хозяйствах Псковской области увеличились на 56, 9%. Об этом сообщил «Псковстат» в своей группе «ВКонтакте».

На текущий год площадь, на которой растёт кукуруза, составила 9,5 тысяч гектаров, что равняется 7,4% от общей площади кормовых посевов.

Ранее сообщалось, что на предприятии «Агро-Нова» в Новосокольническом районе был установлен рекорд России в номинации «Самая большая масса силоса, убранного одним комбайном за 8-часовую смену». Комбайну удалось собрать рекордное количество кукурузы на силос.