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Общество12 октября 2022 14:25

Работников туриндустрии поздравили с праздником в Псковской области

Источник:kp.ru
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Работникам туриндустрии в Псковской области вручили благодарственные письма. Мероприятие приурочено к Всемирному дню туризма. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.

Работники туристической индустрии получили поздравления от заместителя губернатора области Нинель Салагаевой. Она подчеркнула высокий профессионализм специалистов в сфере туризма, которые смогли в сложное время сохранить турпоток и даже приумножить количество туристов в Псковской области.

По словам специалистов туриндустрии, колоссальная поддержка оказывается властями региона, что позволяет продвигать турпродукты и популяризировать их. Опыт Псковской области, в свою очередь, часто служит примером для туристических объединений других регионов.