В Великих Луках 14 октября отключат электроэнергию

.

Филиал «Псковэнерго» по городу Великие Луки планирует проводить ремонтные работы, в связи с чем будет отключена электроэнергия по некоторым адресам. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Великие Луки.

14 октября с 9:00 до 17:00 электроэнергия будет отключена по следующим адресам: Улица 3-й Ударной Армии, дом 2-30;улица Северная, д. 1-12; улица Кольская; улица Мурманская, д. 31; переулок Дежнева; улица Дьяконова, дом 33-45 и 56;улица Полярная, дом 15-49; улица Колхозная, дом 15-42; улица Белинского; улица Зенцовская, дом 53-68;проезд Зенцовский, дом 23-29; проезд Горького, дом 3, 4, 7; улица Горького, дом 15б и 22; набережная Лазавицкая, дом 25, 27, 31.