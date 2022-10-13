Псковский онколог: через 3-6 месяцев после удара или ожога пациентки приходят с раком груди

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Главный врач Псковского онкодиспансера Александр Юров на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказал, как травмы и наследственность увеличивают возникновение рака груди у женщин.

По словам врача, не редки случаи, когда в онкодиспансер приходят женщины, которые получали травму груди.

«Мы наблюдаем, что через 3-6 месяцев после удара или ожога пациентки приходят уже со злокачественными новообразованиями», – поделился Юров.

К тому же, есть пациенты, у которых можно было предопределить опухоли. В эту категорию попадают те псковички, у которых есть наследственная предрасположенность.

«Если есть мутация BRCA и рак у родственников, таким женщинам надо более тщательно следить за собой, проходить диспансеризацию, проверяться. Если не обследоваться, возникает риск получить запущенную форму рака», – объяснил онколог.