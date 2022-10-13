Экспресс-тесты на наркотики будет производить псковский завод «Моглино»

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В особой экономической зоне «Моглино» планируют начать производство экспресс-тестов на выявление наркотиков. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Сегодня, 13 октября, на площадке ОЭЗ прошло заседание совета под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Представитель компании «Фактор-Мед Продакшн» Елена Сумарокова провела презентацию бизнес-плана. В планах инвестора, запустить производство на территории завода «Моглино». В первую очередь основными покупателями данной продукции станут медицинские организации. По словам Елены Сумароковой рынок сбыта значительно расширился, именно поэтому компания заинтересовалась производством данного товара.

После запуска в течение первого года планируется выпустить 730 тысяч единиц экспресс-тестов, а через пять лет эта цифра должна достигнуть миллиона единиц. Количество сотрудников, необходимых на начальном этапе производстве, 40 человек. В дальнейшем при расширении потребуется около 200 сотрудников. Объем инвестиций, который планируется пустить в проект, составляет 145 миллионов рублей. Товар планируют продавать на рынке России, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана, и прочих стран СНГ.

Губернатор Псковской области пожелал компании успешно пройти защиту бизнес-плана и экспертный совет. Он также отметил о важности реализации проекта в установленные сроки. «Вам будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Можете рассчитывать и на правительство области, и на дирекцию особой экономической зоны "Моглино". Везде будет зеленый свет», — сообщил Михаил Ведерников.