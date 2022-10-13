Подворье Псково-Печерского монастыря организует Покровскую ярмарку

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Подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове приглашает псковичей и гостей города на Покровскую ярмарку в эти выходные. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале обители.

«Гостей ярмарки ожидает широкий выбор изделий ручной работы, представленный мастерами и ремесленниками, мастер-классы для гостей праздника и весёлая атмосфера русского торга. На Покровской ярмарке вы сможете поучаствовать в делах милосердия. Ученики воскресной школы Подворья приготовили поделки и печенье для благотворительной акции», – рассказали о мероприятии в монастыре.

Для гостей будет свежая выпечка, подворский хлеб, ароматный кофе и согревающий чай. Будет возможность приобрести иконы ручной работы, которые создаются в иконописной мастерской подворья.

На ярмарке псковичи и гости города смогут принять участие в благотворительной акции. Все вырученные средства направят на лечение пятилетней Ани Струковой, которая живет на аппарате искусственной вентиляции легких 12 часов в сутки. Можно также сделать отдельное пожертвование и помочь Ане дождаться операции.

Осенняя ярмарка «Покровский торг» пройдет в это воскресенье 16 октября с 10:00 до 13:00 по адресу: Псков, улица Некрасова, 33.