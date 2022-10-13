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Псковская область находится в «зеленой зоне» по выживаемости пациентов с онкологией. Об этом сообщил главный врач Псковского онкодиспансера Александр Юров в ходе проведения пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Псковская область с 2021 года начала достигать положительных показателей в работе первичного звена и онкологической службы региона. Благодаря современным методам лечения выживаемость пациентов с онкологией в Псковской области выросла до 67%.

«Онкологию все чаще обнаруживают у молодых пациентов 45-55 лет» - дополнил заведующий отделением абдоминальной онкологии Псковского онкодиспансера Максим Гореленко.