Прощание с экс-депутатом Псковской гордумы Виктором Салкиным состоится 13 октября

.

Виктор Салкин, экс-депутат Псковской городской Думы скоропостижно скончался 11 октября. Об этом сообщила пресс-служба ОМСУ Пскова.

Прощание пройдёт сегодня, 13 октября в 15:00 в Морском храме Святителя Климента Римского (по адресу Красноармейская набережная, дом 16).Александр Гончаренко, председатель и весь состав гордумы выразил искренние соболезнования семье.

Виктор Салкин родился в 1966 году в Пскове. Отец, Николай Салкин, был столяром-плотником, мать, Валентина Салкина— более 30 лет посвятила работе в типографии области. Виктор Салкин был депутатом гордумы Пскова третьего и четвертого созывов по округу №10. Он проработал в гордуме с 2005 по 2012 год.