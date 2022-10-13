Всероссийская акция против наркотиков пройдёт в Псковской области с 17 по 28 октября

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Акция «Сообщи, где торгуют смертью» пройдёт в Псковской области с 17 по 28 октября. Об этом сообщил официальный Тelegram-канал Псковской области.

Организатором акции выступит управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД региона.

Граждане смогут сообщить об употреблении, хранении или распространении наркотиков по «телефону доверия»: (8112) 59-22-33

Также по телефону дежурной части УМВД России региона: (8112)66-16-49 или круглосуточному телефону филиала «Псковский» областного центра психиатрии и наркологии: (8112)56-60-16.

Важно: анонимность при передаче данных гарантируется.