Губернатор Псковской области побывал на производстве жидкого кислорода в «Моглино»

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников лично приехал в ОЭЗ «Моглино», чтобы посмотреть как продвигается реализация проекта «Псковский кислородный завод». Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В ОЭЗ развернулось высокотехнологичное производство аргона, азота и жидкого кислорода.На заводе производят 7,5 тысяч тонн продукции в месяц. В проект инвестировали более 2,5 миллиардов рублей. Поддержку оказывал и Фонд развития промышленности Минпромторга России.

Когда разрешение на ввод в эксплуатацию будет получено, завод получил необходимую лицензию и будет поставлять товар в медучреждения.