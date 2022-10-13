На учёте в Псковском онкодиспансере находятся более 18 тысяч пациентов

В Псковской области выявили 18,5 тысяч пациентов с онкологией. Об этом сообщает главврач Псковского онкологического диспансера Александр Юров на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Рак молочной железы и в Псковской области, и в России выходит в лидеры по заболеваниям среди женщин», – поделился Александр Юров. В Псковской области из всех онкопациентов, 3,5 тысяч имеют рак молочной железы.

По словам главврача, у 80% онкологически больных женщин обнаруживается рак груди 1-й и 2-й стадии. «Это достаточно хорошее достижение в рамках выявления такого заболевания. Раннее выявление говорит о возможности полного излечения», – подчеркнул Александр Юров.