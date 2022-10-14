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Общество14 октября 2022 6:25

В Псковской области на строительство образовательных учреждений выделят 4,3 миллиарда рублей

Источник:kp.ru
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Шесть регионов в стране получат допсредства для строительства детсадов и школ. Об этом стало известно из Telegram-канала «Правительство России».

Сумма дополнительного субсидирования составит 4,3 миллиардов. Финансирование поможет завершить в срок строительные работы в 22 школах и семи детских садах в республиках Мордовия, Ингушетия, Тыва, Алтай. Также помощь поступит в Курганскую и Псковскую область.

«Такая мера поддержки позволит создать больше мест в общеобразовательных и дошкольных организациях, а также к началу следующего учебного года решить проблему третьей смены, которая еще есть в ряде населенных пунктов нашей страны», – пояснил премьер-министр России Михаил Мишустин.