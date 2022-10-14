Псковская спортсменка завоевала два золота на Летних Играх Паралимпийцев

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Две золотые медали получила паралимпийская спортсменка из Пскова Александра Васильева. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Спортсменка была участницей в XVI Паралимпийских летних играх в Токио и имеет звание Мастера спорта России . Александра Васильева победила на Летних Играх Паралимпийцев в личном первенстве и смешанном разряде по настольному теннису.

Соревнования прошли в Сочи, в них участвовали около 1200 спортсменов из России, Белоруссии, Германии, Армении, Грузии, Казахстана, Сербии и других государств.

«Поздравляю Александру и её тренера Вадима Барышникова! Желаю новых и ярких побед! Молодцы!», – написал губернатор в своём сообщении.