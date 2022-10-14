Для сохранения популяции виноградных улиток в Псковской области приняли ряд решений

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Вопрос сохранения местного деликатеса был открыт ещё вначале лета. По результатам обсуждения были приняты соответствующие решения. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Летом этого года главе региона удалось познакомиться с фермером из Невельского района Алексеем Корочкиным, бизнес которого основывался на разведении виноградной улитки. Помимо вопросов развития столь необычного хозяйства, был поставлен вопрос о поддержания популяции улиток.

Губернатор обсудил вопрос со всеми предпринимателями, которые занимаются подобным бизнесом в нашей области. В регионе это двое юридических лица и один частный предприниматель.

«Теперь в Псковской области в промышленных целях можно собирать только улиток с раковиной высотой более 37 мм, шириной – более 34 мм. Собирать более молодых особей не разрешается, это может навредить популяции в целом», — подчеркнул губернатор.

Кроме того глава региона поделился, какие документы обязаны иметь лица, занимающиеся сбором виноградной улитки в промышленном масштабе:

– Заверенная копия договора с юрлицом или ИП, получившим разрешение на добычу улитки

– Заверенную копию разрешения на добычу виноградной улитки

«Уверен, наш местный деликатес будет набирать популярность, служить источником дохода для ответственных предпринимателей, радовать гостей региона и туристов», – заключил Михаил Ведерников.