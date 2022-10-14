Двое водителей погибли в страшном ДТП в Островском районе

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На 29-м километре дороги Остров-Вышгород у деревни Захаркино произошло трагическое тройное ДТП, унесшее жизни двух водителей. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

По данным сотрудников УМВД, 69-летний водитель большегруза Volvo выехал на встречную полосу, где допустил касательное столкновение с микроавтобусом Opel Vivaro, водителем которого был 28-летний мужчина. После этого произошло лобовое столкновение грузовика Volvo и большегруза DAF, которым управлял 46-летний мужчина.

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В результате дорожно-транспортного происшествия, водители большегрузов от полученных травм скончались на месте. Водитель микроавтобуса и пассажир - ребёнок были незамедлительно доставлены в медицинское учреждение.

Спасателям и пожарным удалось извлечь из грузовиков тела погибших и передать их следственно-оперативной группе. Следствие продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.