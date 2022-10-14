Приняли новые меры для поддержки псковского бизнеса в период мобилизации

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Встречу с представителями малого бизнеса провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников в центре «Мой бизнес». Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

В начале встречи были подведены итоги предыдущего собрания, которое оказалось довольно продуктивным. Были решены некоторые вопросы, включая и вопросы федерального уровня.

Губернатор подчеркнул необходимость изменения отношений с транспортными компаниями европейских стран.

«По нашей просьбе правительство России включило Псковскую область в перечень пилотных субъектов, где будет реализована новая модель работы в сфере международных автоперевозок. С 10 октября в стране действует запрет на перевозки из недружественных стран, но для пилотных регионов сделано исключение, если груз будет перегружаться или перецепляться. Это хороший пример нашего с вами взаимодействия. Вы тему подняли, мы ее доработали, довели до правительства и теперь есть решение. Это еще раз доказывает, что вместе мы можем решать сложные и даже системные вопросы», — подчеркнул глава региона.

Также на прошлой встрече было принято решение о допфинансировании центра «Мой бизнес». Средства пойдут на проведение обязательной классификации гостиниц и отелей. Губернатор сообщил, что мерами поддержки воспользовались только некоторые представители бизнес-сообщества. «Если не будете пользоваться — мы найдем, куда эти средства направить. Сейчас особая нагрузка на бюджет. Нужно помогать военнослужащим, мобилизованным и их семьям», — предупредил Михаил Ведерников.

По словам губернатора также в регионе будут действовать меры поддержки бизнеса в период мобилизации, сформированные на федеральном уровне. Таким образом, мобилизованный гражданин сможет остаться владельцем бизнеса и может получить отсрочку от уплаты налогов. Это же коснется и уплаты платежей по кредитам и договора лизинга. Кроме того, призванные бизнесмены, смогут автоматически продлить лицензии.

Изменения коснутся расторжения государственного и муниципального контрактов при мобилизации подрядчика. Грантовая поддержка бизнеса также будет изменена.

«Пакет мер готовится внушительный, но если его надо чем-то дополнить — говорите. Мы будем с коллегами оперативно отрабатывать. По этой теме с правительством России, администрацией президента мы общаемся в ежедневном режиме», — сообщил губернатор.

Во время встречи предприниматели Пскова смогли озвучить интересующие их вопросы, высказать свои опасения, поделится трудностями и даже выступить с предложениями по решению некоторых вопросов.

Один из бизнесменов сообщил о желании создать турпроект в Псковском районе, однако для этого ему необходимо оформить земельных участок. Губернатор сообщил, что при подготовке и защите инвестиционного проекта данный вопрос может быть решен.

Также глава региона поручил оказать поддержку самозанятым при регистрации товарных знаков. По словам губернатора данную работу можно провести в центре «Мой бизнес».

В рамках встречи с губернатором предприниматели получили ценные рекомендации и поддержку от главы региона. «Встреча оказалась очень полезной. Постараемся по максимуму все ваши пожелания и просьбы учесть», — заключил Михаил Ведерников.