На псковском стадионе «Машиностроитель» появилась спортплощадка для людей с ОВЗ

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Сегодня, 14 октября на стадионе «Машиностроитель» в Пскове прошло открытие спортивной площадки для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Посещение площадки абсолютно бесплатное и доступно в любое время. Также работать площадка будет круглый год для людей с нарушениями зрения, слуха, для инвалидов-колясочников, а также для остальных граждан.

Спортплощадка была установлена благодаря проекту «Спорт доступен каждому» при поддержки Фонда президентских грантов, а также правительства и администрации области.

«Это очень важное, значимое событие и мы рады быть к этому причастными! Теперь люди с инвалидностью смогут приходить на стадион в любое удобное время и заниматься бесплатно. Современный уличный силовой комплекс повысит эффективность спортивных занятий и даст дополнительные возможности для комплексной подготовки спортсменов», — подчеркнул Борис Елкин.