Псковский губернатор попросил мобилизационные комиссии тщательнее рассматривать кандидатов для призыва

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Глава региона Михаил Ведерников провел встречу с членами мобилизационных комисий и попросил их внимательнее выбирать призывников. Об этом сообщил на официальный Telegram-канал Псковской области.

«Не нужно заходить на предприятия и выгребать оттуда всех, кто попадется под руку», — пояснил губернатор. Экономика региона не должна страдать от планов мобилизации.

«Не нужно в этот 1% пытаться вклинить «Учителя Года», дефицитного направления – он один в районе», — подчеркнул Михаил Ведерников. Узкоспециализированные специалисты и предприниматели, обеспечивающие продуктами отдаленные населенные пункты не должны быть призваны, чтобы сохранить экономическое равновесие в Псковской области.