Губернатор Псковской области пояснил, что у частичной мобилизации нет волн

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Глава региона Михаил Ведерников на совещании по работе призывной комиссии ответил на вопросы по поводу волн частичной мобилизации. Об этом сообщил официальный telegram-канал Псковской области.

«Частичная мобилизация одна, никаких волн нет», — подчеркнул глава региона.

По словам губернатора, район получает задание по мобилизации и отрабатывает его.

Ранее мы рассказывали, кого призывают на военную службу в Пскове во время частичной мобилизации в России в 2022 году, что делать после получения повестки и что грозит за отказ от мобилизации.