Первый купольный дом появился в Пскове

Житель Пскова Павел Румянцев построил первый купольный дом под Псковом. Об этом сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

Павел Румянцев, профессиональный строитель, он решил создать для семьи необычный дом в виде полусферы. Утепленный купол высотой вышел на 6,5 метров, а в диаметре оказался 12 метров. Общая площадь двухэтажного строения составила 200 квадратных метров.

Владелец необычного дома поделился сложностями при создании своего творения. Каркас дома ставился из деревянных балок, а специальные треугольные окна псковский завод впервые делал на заказ в таком количестве. Кроме того, планировка дома не подразумевает стандартной мебели, здесь важно все тщательно подбирать для будущего интерьера.

«Я люблю руками работать, я не могу лежать. Мне все время надо что-то делать», признается Павел Румянцев.

Мастер собственноручно собрал винтовую лестницу для своего дома. «Можно этого всего боятся и тогда ничего не делать. Я ничего не боюсь», — поделился строитель.

О сроках завершения строительства Павел не загадывает, но ближайший Новый год планирует встретить с семьей уже в новом жилище.