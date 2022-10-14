Глава Бериславского района приехал в визитом в Псковскую область

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Глава Бериславского района Херсонской области Андрей Костюк прибыл с визитом в Псковскую область, сообщает ПАИ.

По словам Андрея Костюка киевский режим не принимает решение людей о присоединении к России.

После присоединения территорий, на них участились случаи уничтожения гражданской инфраструктуры.

«Они [Украина] полностью уничтожают всю инфраструктуру, которая есть», — сообщил глава Бериславского района.«Они уничтожают мирных людей, бомбят этажные дома, где спокойно спят люди. Прилетает Хаймарс и просто уничтожает людей», — поделился Андрей Костюк.

Напомним, ранее губернатор Псковской области сообщил, что регион берет шефство над Бериславский районом Херсонской области.

Полное интервью можно посмотреть 15 октября в 20:00 (или 16 октября в 12:10) программе «Тема недели» в эфире «Первого Псковского». После эфира видео будет доступно на сайте Псковского агентства информации.