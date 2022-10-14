Посылки для мобилизованных доставили из Карелии в Псков

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Посылки для мобилизованных доставили в Псков из Карелии. Заместитель главы республики Александр Пшеницын стал сопровождающим груза. Об этом сообщает официальный представитель правительства республики Карелия Иван Степанов.

Официальный представитель сообщил, что машину с гуманитарной помощью, приехавшей из Петрозаводска, сегодня разгрузили в Пскове. Напомним, жители Карелии сейчас проходят подготовку в псковской дивизии.

Формирование груза происходило по заявкам от командиров частей и бойцов. Все необходимое было закуплено на средства фонда «Живой Петрозаводск», после чего передано жителям Карелии. Военные получили радиостанции, кнопочные телефоны, перчатки, термобелье, полипропиленовые коврики и сапоги, спальные мешки, аптечки и другие вещи.

На данный момент мобилизованные из Карелии осваивают новые методы ведения боя и вспоминают то, чему их учили раньше. Командиры отмечают мотивацию и быструю обучаемость.