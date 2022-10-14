Цены на продукты в псковских магазинах снизились на 0,4% в сентябре 2022 года

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Цены на продовольственные товары в сентябре снизились на 0,4%, непродовольственные товары возросли в цене на 0,04%, цены и тарифы на услуги – на 0,3%, об этом сообщил Псковстат.

Продовольственные товары, цены на которые более всего снизились за месяц:

– сахар-песок на 5,0%,

– плодоовощная продукция на 4,1% (из неё: на лук репчатый – на 26,4%, морковь – на 14,5%, помидоры свежие – на 14,1%, капусту белокочанную – на 14,0%, виноград – на 11,9%, груши – на 10,5%, картофель – на 10,0%),

– какао на 4,7%,

– рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород) на 4,0%.

Продовольственные товары, цены на которые более всего повысились за месяц:

– огурец свежий на 17,6%,

– апельсины на 10,1%,

– консервы мясные на 9,1%,

– макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта на 6,6%,

– зелень свежая на 5,8%,

– конфеты мягкие, глазированные шоколадом на 5,6%,

– сухофрукты на 5,5%.

Лекарственные препараты, цены на которые более всего снизились за месяц:

– нафазолин на 6,6%,

– валидол на 6,1%,

– синупрет на 4,3%,

– глицин на 3,1%,

– ибупрофен на 3,0%.

Лекарственные препараты, цены на которые более всего выросли за месяц:

– сульфацетамид на 6,5%,

– эргоферон на 4,9%,

– натрия хлорид на 3,3%,

– витамин Д3 на 3,2%,

– левомеколь, осельтамивир на 2,9%.

Непродовольственные товары первой необходимости, цены на которые наиболее снизились за месяц:

– паста зубная на 3,8%,

– мыло туалетное, порошок стиральный на 3,2%,

– подгузники детские на 1,6%.

Непродовольственные товары первой необходимости, цены на которые наиболее выросли за месяц:

– бумажные столовые салфетки на 4,9%,

– дезинфицирующее средство для поверхностей на 4,5%,

– мыло хозяйственное на 2%,

– бумага туалетная на 1,5%.

Услуги, цены которые наиболее снизились за этот месяц:

– услуги железнодорожного транспорта на 12,4%,

– поездка в Белоруссию на 6,3%,

– проживание в гостинице 1* или мотеле на 5,5%,

– поездки в отдельные страны Южной Азии на 4,8%.

Услуги, цены которые наиболее выросли за этот месяц:

– отдых в ОАЭ на 73,8%,

– отдых в отдельных странах Юго-Восточной Азии на 34,4%,

– отдых в Египте на 18,4%,

– полис ОСАГО на 17,3%,

– полет в салоне экономического класса самолета на 15,3%,

– комиссия банка за перевод средств с карты на карту на 10,5%,

– обучение в негосударственных высших учебных заведениях на 10,0%.

Бытовые услуги, цены на которые наиболее выросли за месяц:

– ритуальные услуги на 1,1%.