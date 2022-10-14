Цены на продукты в псковских магазинах снизились на 0,4% в сентябре 2022 года

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Цены на продовольственные товары в сентябре снизились на 0,4%, непродовольственные товары возросли в цене на 0,04%, цены и тарифы на услуги – на 0,3%, об этом сообщил Псковстат.
Продовольственные товары, цены на которые более всего снизились за месяц:
– сахар-песок на 5,0%,
– плодоовощная продукция на 4,1% (из неё: на лук репчатый – на 26,4%, морковь – на 14,5%, помидоры свежие – на 14,1%, капусту белокочанную – на 14,0%, виноград – на 11,9%, груши – на 10,5%, картофель – на 10,0%),
– какао на 4,7%,
– рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород) на 4,0%.
Продовольственные товары, цены на которые более всего повысились за месяц:
– огурец свежий на 17,6%,
– апельсины на 10,1%,
– консервы мясные на 9,1%,
– макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта на 6,6%,
– зелень свежая на 5,8%,
– конфеты мягкие, глазированные шоколадом на 5,6%,
– сухофрукты на 5,5%.
Лекарственные препараты, цены на которые более всего снизились за месяц:
– нафазолин на 6,6%,
– валидол на 6,1%,
– синупрет на 4,3%,
– глицин на 3,1%,
– ибупрофен на 3,0%.
Лекарственные препараты, цены на которые более всего выросли за месяц:
– сульфацетамид на 6,5%,
– эргоферон на 4,9%,
– натрия хлорид на 3,3%,
– витамин Д3 на 3,2%,
– левомеколь, осельтамивир на 2,9%.
Непродовольственные товары первой необходимости, цены на которые наиболее снизились за месяц:
– паста зубная на 3,8%,
– мыло туалетное, порошок стиральный на 3,2%,
– подгузники детские на 1,6%.
Непродовольственные товары первой необходимости, цены на которые наиболее выросли за месяц:
– бумажные столовые салфетки на 4,9%,
– дезинфицирующее средство для поверхностей на 4,5%,
– мыло хозяйственное на 2%,
– бумага туалетная на 1,5%.
Услуги, цены которые наиболее снизились за этот месяц:
– услуги железнодорожного транспорта на 12,4%,
– поездка в Белоруссию на 6,3%,
– проживание в гостинице 1* или мотеле на 5,5%,
– поездки в отдельные страны Южной Азии на 4,8%.
Услуги, цены которые наиболее выросли за этот месяц:
– отдых в ОАЭ на 73,8%,
– отдых в отдельных странах Юго-Восточной Азии на 34,4%,
– отдых в Египте на 18,4%,
– полис ОСАГО на 17,3%,
– полет в салоне экономического класса самолета на 15,3%,
– комиссия банка за перевод средств с карты на карту на 10,5%,
– обучение в негосударственных высших учебных заведениях на 10,0%.
Бытовые услуги, цены на которые наиболее выросли за месяц:
– ритуальные услуги на 1,1%.