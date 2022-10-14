Специалисты Псковской областной ветлаборатории выявили кишечную палочку в твороге

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Сотрудники ГБУ «Псковская облветлаборатория» нашли в творог из коз его молока БГКП. Об этом БГКП называются колиморфными колиформными бактериями, которые относятся к группе санитарно-показательных микроорганизмов. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Псковской областной ветлаборатории.

К колиформам относятся: кишечная палочка, клебсиеллы, гафнии, цитробактер и др. Вышеперечисленные бактерии служат индикаторами, указывающими на присутствие патогенных организмом в исследуемом продукте.Когда БГКП выявляется, это свидетельствует об их фекальном загрязнении. Они попадают из воды, оборудования и даже грязных рук персонала.

Продукты с БГКП вызывают у людей желудочно-кишечные заболевания. Самое опасное для жизни осложнение, это ГУС (гемолитико-упемический синдром) с поражением почек. Сотрудники лаборатории призывают граждан быть бдительными и не доверять продавцам на слово о том, что их продукция свежая и качественная. Потребителям необходимо знать, когда проводились исследования продукции.

При продаже на рынках молоко и молочная продукция должна пройти исследование по следующим показателям:

– консистенция, вкус, запах, цвет, температура, массовая доля жира, массовая доля белка, плотность, кислотность (для каждой партии)

– содержание соматических клеток, массовая доля СОМО%(1раз в 10 календарных дней)

– серологическое исследование молока коров и буйволиц на бруцеллез (не реже одного раз в месяц)

– содержание антибиотиков, радионуклеидов, микроорганизмов, в том числе патогенных( не реже 1 раза в 6 месяцев)

Сотрудники ветлаборатории призвали не доверять продуктам на несанкционированных рынках или автолавках. Быть бдительными и беречь свое здоровье.