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Происшествия14 октября 2022 14:29

На сотрудника колл-центра в Пскове завели уголовное дело за копирование данных

Источник:kp.ru
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Сотрудник офиса продаж в организации Пскова, занимающейся информационным обслуживанием абонентов, незаконно копировал данные пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России региона.

В ходе расследования было выяснено, что гражданин воспользовался служебным положением и многократно занимался копированием личной сведения абонентов без их согласия и передавал информацию третьему лицу за денежное вознаграждения.

Порховский районный муж признал мужчину виновным по статье 272, часть 3 УК РФ. Обвиняемого ждёт ограничение свободы сроком на один год.