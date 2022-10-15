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Здоровье15 октября 2022 18:05

Около 50 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за сутки

Источник:kp.ru

Почти 50 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией за сутки в Псковской области. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

В статистике распространения коронавируса 48 новых случаев заражения. С начала пандемии зафиксировано 124 611 заражений.

За последние 24 часа успешно закрыли больничный 76 пациентов. Всего 121 796 раз псковичи избавлялись от коронавируса.

За это время 1927 человек скончались от осложнений инфекции. За последние сутки стало известно ещё об одной смерти от коронавируса.

Среди муниципальных образований, больше всего заражений в Пскове и Великих Луках. По четыре заражения зафиксировано в Опочецком районе, по три заражения в Островском, Палкинском и Псковском районах.