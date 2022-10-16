Два учителя погибли в ДТП в Печорском районе

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16 октября в Печорском районе у поворота на Мальскую долину в ДТП с большегрузом погибли два педагога. Об этом сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

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Авария с фурой унесла жизнь пеподавателей из Печор Елены Тезневой и Нины Гусевой. Учителя ехали вместе с руководителем военно-патриотического клуба «Рубеж» на ВАЗ 2114. После столкновения с грузовой машиной марки DAF, люди оказались зажаты внутри легковой машины.

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В момент аварии на заднем пассажирском сидении находилась 73-летняя Нина Гусева. Из-за травм, не совместимых с жизнью, она скончалась до приезда скорой.

За рулём ВАЗа находилась 51-летняя Елена Тезнева. После столкновения она оказалась зажата в автомобиле, но к приезду скорой помощи ещё находилась в сознании.

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Рядом с ней в авто находился ее муж – 58-летний Игорь Тезнев. Его вместе с Еленой Тезневой спасателям пришлось деблокировать из автомобиля с помощью гидравлического инструмента. Больше всего досталось Елене, ее ноги намертво срослись с грудой металла.

Медики всеми силами боролись за жизнь Тезневой, но ее сердце перестало биться ещё в карете скорой помощи.