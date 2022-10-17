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Происшествия17 октября 2022 6:34

71-летняя невельчанка погибла в огне из-за короткого замыкания

Источник:kp.ru
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16 октября в Невельском районе в деревне Дубище произошло возгорание жилого дома. Огонь унес жизнь 71-летней пенсионерки, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в ГУ МЧС России.

Огнем повреждены все помещения дома размерами 8х10 метров и кровля. До приезда пожарных, огонь успел перекинуться на хозяйственные постройки. Три сарая спасти не удалось. МЧС не подпустило огонь к гаражу с автомобилем.

К 7:30 сотрудники МЧС обнаружили погибшую в огне 71-летнюю пенсионерку.

Предварительной причиной названо короткое замыкание внутри дома.