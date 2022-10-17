Варваринскую церковь в Печорах переведут на паровое отопление

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Систему парового отопления установят в храме Святой Великомученицы Варвары, расположенной перед входом в Свято-Успенскую Псково-Печерскую мужскую обитель. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Памятник деревянного зодчества, созданный 1833 года в этом году, стал объектом масштабных ремонтно- реставрационных работ. Ранее церковь уже обрела кровлю, новые купола и окна, созданные по историческим чертежам. Теперь подрядчику предстоит произвести устройство современных коммуникаций. Одной из них станет паровое отопление.

Отделочные работы внутри храма завершены почти на 100 процентов. Окончено оштукатуривание интерьеров, полы вымощены из сибирской лиственницы, под ними уложен утеплитель. Алтарная часть завершена полностью.