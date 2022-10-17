На четыре дня деревни Гдовского района отключат от света

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В Гдовском районе пройдет отключение электроэнергии в ряде деревень с 17 по 21 октября. Это произойдет по причине ремонтных работ на линии.

17 октября — д. Полна, д. Лаптовицы, д. Зуево.

18 октября — д. Скородно, д. Залюбовье, д. Иголдино, Аполево, д. Дубяги, д. Гнильск, д. Княщинка, д. Шепилино, д. Казаковец, д. Луг, д. Остров, д. Чудская Рудница, д. Чудские Заходы, д. Путьково, д. Пнево.

20 октября — д. Партизанская, д. Дуброво, д. Гостичево, д. Ловыни.

21 октября — ул. Садовая, ул. Слободская 1-2, ул. Колхозная, Молохова, Псковское шоссе (частично).

Телефон для заявок: 8-800-220-0-220.