Потепление до 14 градусов ожидается в Пскове 17 октября

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Погода облачная с прояснениями прогнозируется на всей территории региона 17 октября. Ночью возможен дождь, днем также ожидается местами выпадение кратковременных осадков. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Ожидается умеренный ветер западных направлений. Днем по области воздух прогреется до +10..+15, ночью ожидается +3,+8 градусов. В областном центре может потеплеть до +14, ночью похолодает до +7 градусов. Ночью будет идти небольшой дождь, а вот днем существенных осадков не ожидается.

В Великих Луках днем потеплеет до +15 градусов, ночью температура упадет до +8. Ночью будет идти умеренный дождь, днем также ожидаются незначительные осадки.