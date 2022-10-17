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Общество17 октября 2022 9:41

Российские мессенджеры для обучения рекомендует использовать Минпросвещения

Источник:kp.ru
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Педагогам рекомендуют перейти на отечественные мессенджеры для обучения,такие как «Моя школа» и «Сферум». Минпросвещения сообщает, что не запрещало пользоваться иностранными мессенджерами для обучения.

Ведомство прокомментировало публикацию газеты «Коммерсант», в которой было заявлено, что педагогам запрещается пользоваться WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) и другими иностранными мессенджерами при обучении детей.

В Минпросвещения пояснили, что общение родителей в чатах с преподавателями и детьми неподконтрольно ведомству. Более того, никакого запрета на пользование WhatsApp не было, в данном случае ведомство рекомендовало в целях информационной безопасности пользоваться отечественными мессенджерами для образовательного процесса.