В Великолукском районе из-за короткого замыкания сгорела фура

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Накануне, 16 октября, в деревне Борово Великолукского района загорелся грузовик Volvo. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Возгорание случилось ночью, в 23:01. В результате пожара выгорела кабина автомобиля, также было повреждено 10 квадратных метров поверхности брезентового навеса. Причиной возгорания стало короткое замыкание, произошедшее в моторном отсеке.

Помимо этого, в 23:41 произошел пожар в деревне Идрица Себежского района. Там загорелась жилая постройка на улице Колхозной. Причиной пожара вполне мог стать поджог. Благодаря оперативным действиям пожарных, удалось спасти две соседние хозяйственные постройки и жилые дома.

Также вечером, в 19:39 в деревне Пыталовские Хутора загорелась хозпостройка. В результате было повреждено 5 квадратных метров площади чердачного помещения. Причиной данного пожара стала неисправность оборудования печи.