Врачи борются за жизнь попавшего в ДТП руководителя военно-патриотического клуба из Печор

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В Печорском районе произошло трагическое ДТП с погибшими преподавателями. В тяжелом состоянии в больницу госпитализировали единственного выжившего, им оказался руководитель военно-патриотического клуба «Рубеж» Игорь Тезнев.

Авария случилась 16 октября в районе 18:30 на автодороге Печоры – Псков. В тот день Игорь Тезнев ехал в машине со своей семьей. Его теща – преподаватель Печорской гимназии скончалась на месте. А жена Елена – учитель математики и физики в Печорской школе-интернате, погибла в скорой.

В настоящее время за жизнь Игоря Тезнева борются врачи Псковской областной больницы.

Подробнее о произошедшей аварии «Комсомольская правда в Пскове» писала ранее.