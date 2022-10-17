Выбор нового члена Общественной палаты Псковской области инициировал губернатор

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В связи с добровольным уходом члена Общественной палаты Псковской области, губернатор региона Михаил Ведерников принял решение провести процедуру выбора нового представителя консультативного коллегиального совещательного органа. Об этом сообщили в пресс-службе региона.

До конца октября структурные подразделения общероссийских и межрегиональных общественных объединений могут предлагать кандидатов для работы в Общественной палате. Предложения можно направить губернатору по адресу: 180001, г. Псков, улица Некрасова, дом 23.

Связаться также можно с заместителем начальника отдела по взаимодействию с общественно-политическими объединениями управления внутренней политики правительства региона, Шрайнер Ольгой Викторовной по номеру телефона: 8 (8112) 29-09-71.

Ниже представлен перечень необходимых документов для оформления предложения:

- документально подтвержденные сведения о выдвигаемом кандидате, включающие в себя ФИО, гражданство, дату и место рождения, адрес места жительства, место работы или службы, занимаемую должность или род занятий

- заявление выдвигаемого кандидата о согласии стать членом Общественной палаты, заполненное самим кандидатом;

- справка о отсутствии судимости и факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по форме, утвержденной приказом МВД России.

- справка о отсутствии судимости и факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по форме, утвержденной приказом МВД России.