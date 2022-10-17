В Псковской области выявили лучших молочных производителей

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Лучшие молочные хозяйства Псковской области определены на 1 октября 2022 года. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В числе лучших хозяйств по надою на одну фуражную корову, по валовому надою и по среднему поголовью коров стоит производитель из Великих Лук «Слактис». У хозяйства высокие показатели: 8,6 тысяч килограмм, 44 тысяч тонн и 5,1 тысяч голов.

На втором месте находится ОАО «Красное знамя» Новосокольнического района. В этом хозяйстве поголовье коров равняется 1,9 тысяч штук, надой на одну фуражную корову составляет около 8 тысяч килограмм. А вот валовый надой равняется более 15 тысяч тонн молока.

Третье место заняло великолукское хозяйство «Зеленые фермы». Поголовье здесь более 1,5 тысяч коров, надой на одну фуражную корову равен 5 тысяч килограмм молока, а валовый более 8 тысяч тонн.

В 10-ку лучших производств также вошли: ООО «Добручи-2» Гдовского района, ООО «Агрофирма Черская» Палкинского района, ЗАО Агрофирма «Победа» Псковского района, ООО ПЗ «Вязье» Дедовичского района, СПК «Передовик» Псковского района, КФК Лопотов А. Н. Печорского района, колхоз «Заря» Порховского района.