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Детский комитет. Советы нашим родителям17 октября 2022 13:00

Перинатальный педагог из Пскова: Грудное молоко матери имеет возможность «подстраиваться»

Источник:kp.ru
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Молоко у каждой матери «подстраивается» для своего ребёнка. Об этом наблюдении на круглом столе в Медиацентре ПАИ заявила член международной ассоциации консультантов по грудному вскармливанию, перинатальный педагог Ольга Бородулина.

Эксперт отметила, что в молоке кормящей матери всегда имеется тот необходимый набор элементов, который необходим малышу. В это и состоит разница между грудным вскармливанием и смесью.

«Смесь одна на миллион детей, а молоко одной женщины не факт, что подойдёт не её ребёнку», – заключила она.

Специалист по связям с общественностью центра здоровья Елена Самуйлова подтверждает данный факт. По ее словам, грудное молоко положительно влияет на желудочно-кишечный тракт ребёнка.