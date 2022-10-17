Перинатальный педагог из Пскова: Грудное молоко матери имеет возможность «подстраиваться»

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Молоко у каждой матери «подстраивается» для своего ребёнка. Об этом наблюдении на круглом столе в Медиацентре ПАИ заявила член международной ассоциации консультантов по грудному вскармливанию, перинатальный педагог Ольга Бородулина.

Эксперт отметила, что в молоке кормящей матери всегда имеется тот необходимый набор элементов, который необходим малышу. В это и состоит разница между грудным вскармливанием и смесью.

«Смесь одна на миллион детей, а молоко одной женщины не факт, что подойдёт не её ребёнку», – заключила она.

Специалист по связям с общественностью центра здоровья Елена Самуйлова подтверждает данный факт. По ее словам, грудное молоко положительно влияет на желудочно-кишечный тракт ребёнка.