Съемки сериала «Условный мент» пройдут в Пскове

.

Съемки нового сезона «Условный мент» начнутся 18 октября в Пскове. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщила представитель съемочной команды.

Съемки будут проходить три дня с 18 по 21 октября. В эти дни псковичам предоставляется исключительный шанс встретить актеров сериала на улицах Пскова.

Съемочная группа уверила, что Псков в сериале представят во всей красе. Кроме того, в съемках также примут участие около 20-ти псковичей, которых смогут узнать их друзья и близкие.

Стоит сказать, что в Пскове будут снимать предысторию главного героя картины. Первые три сезона показали, что бывший оперативный сотрудник Дмитрий Рыжов после срока в колонии за превышение полномочий устраивается на работу в Жилкомсервис для того, чтобы зарабатывать деньги, кататься по родным местам на своей аварийной машине и не иметь дел с полицией.

По стечению обстоятельств, Арина Гордеева становится участковым района, в котором все контролирует бизнесмен Веня Ворон. Управляя большей частью злачных мест и предприятий, он платит местному участковому капитану Тельцову приличную сумму за прикрытие.

В новых сериях зрителям покажут, какие навыки имел молодой оперативник Дмитрий Рыжов и как он устроился в один из лучших отделов полиции Пскова.