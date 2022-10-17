Первые выплаты получили псковские мобилизованные

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил комплекс мер поддержки мобилизованных псковичей и их семей с председателем комитета по соцзащите в регионе Ольгой Евстигнеевой. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства области.

На повестки дня стоял вопрос об оказании соцподдержки мобилизованным и членам их семей. Согласно Указу глав региона мобилизованные граждане должны получить 50 тысяч рублей единовременно. Соответствующие денежные средства выделили из резервного фонда правительства Псковской области. По словам Ольги Евстигнеевой выплаты уже проводятся.

Губернатор сообщил, что на данный момент оказание соцподдержки семьям мобилизованных имеют приоритетный характер.

Ольга Евстигнеева также пояснила, что необходимая работа проводится совместно с Центром помощи семьям мобилизованных граждан в Пскове. В районах такую деятельность осуществляют совместно с ответственными специалистами в Центрах социального обслуживания.