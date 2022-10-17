На расселение аварийных домов в Псковской области выделили около 300 миллионов

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Правительство Российской Федерации выделило около 300 миллионов рублей на Псковскую область. Эти средства пойдут на расселение жителей аварийных домов. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. О этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Допсредства на расселение аварийного жилья получат 43 региона России. В основном это коснётся регионов с высокой потребностью в финансировании на федеральном уровне. Всего 24 миллиарда рублей планируется направить в субъекты до конца текущего года.

Конкретно в Псковской области расселению подлежат многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года.